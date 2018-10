Die Bilder sind einem als Kind der 1970er-Jahre noch präsent. Albert Zweifel, Beat Breu, Pascal Richard, Peter Frischknecht, und Dieter Runkel, wie sie im völlig verschlammten Trikot mit dem Schweizer Kreuz Ruhm und Ehre für unser Land auf den Radquer-Pisten der Welt erkämpften. Zweifel wurde fünfmal Weltmeister (1976, 1977, 1978, 1979, 1986), Richard (1988) und Runkel (1995) je einmal.

Es gab Weltmeisterschaften in Melchnau BE (1975), Hägendorf SO (1988) und Eschenbach LU (1995). Die Titelkämpfe in Eschenbach waren dabei das letzte grosse Highlight aus Schweizer Sicht. Runkels Triumph verfolgten 20 000 begeisterte Zuschauer vor Ort und unzählige Interessierte daheim live vor dem TV. Sowieso: Radquer gehörte damals zu den fixen Programmpunkten in den Fernseh-Sportsendungen des Wochenendes.

Auf dem Sterbebett

Die WM in Eschenbach war quasi das letzte Aufbegehren einer Sportart, die im eigenen Land mit der damals stark aufstrebenden Konkurrenz der Mountainbiker konfrontiert wurde. In diesem Verdrängungskampf waren die «Cyclocrosser», wie man sie heutzutage nennt, chancenlos.

Und aus der einstigen Radquer-Hochburg Schweiz wurde im Nu ein Nebenschauplatz, auf welchem auch die einheimischen Athleten im internationalen Vergleich bald keine Rolle mehr spielten. Zudem wanderte der Nachwuchs ab zu den für sie attraktiveren Bikern.

Dem Radquer haftete jahrelang das Etikett der Folklore an, wo ein paar Unentwegte bei Bier, Bratwurst und Stumpen im nasskalten Schmuddelwetter in Gummistiefeln am Streckenrand mitfiebern. Es war ein Sport, den nur noch ein paar Freaks ausübten und der auch immer weniger Veranstalter fand. Es wurde ein Sport, der – im übertragenen Sinn – in der Schweiz eigentlich schon längst auf dem Sterbebett lag.

5000 Zuschauer erwartet

Jetzt, im Jahr 2018, ist aber alles anders. Cyclocross erlebt hierzulande eine schon fast wundersame Renaissance. Die Sportart ist wieder hip. An diesem Wochenende trifft sich in Bern erstmals seit acht Jahren wieder die versammelte Weltelite zu einem Weltcuprennen in der Schweiz.

Es werden 5000 Zuschauer am Rundkurs rund um das Freibad Weyermannshaus erwartet. Und 2020 steht – 25 Jahre nach Runkels Triumph in Eschenbach – sogar eine Weltmeisterschaft in der Schweiz, in Dübendorf auf dem Programm. Plötzlich lebt die Sportart also wieder.

Wie ist das alles möglich? Die Geschichte des Comebacks beginnt in Baden. Und zwar auf der Baldegg, dem Naherholungsgebiet des Städtchens. Dort veranstaltete der Aargauer Christian Rocha zusammen mit ein paar radsportverrückten Kollegen im Jahr 2011 das erste «Süpercross».