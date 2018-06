Stattdessen bestreitet der 38-Jährige, der in diesem Jahr bereits drei Rundfahrten (unter anderen die Katalonien-Rundfahrt) gewonnen hat, die Route du Sud (14. bis 17. Juni) als letztes Vorbereitungsrennen auf die Tour de France.

Mit dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Spanier Mikel Landa tritt Valverdes Team Movistar aber mit zwei anderen Spitzenleuten und Anwärtern auf den Gesamtsieg zur Schweizer Rundfahrt an. Die 82. Ausgabe der Tour de Suisse beginnt am Samstag mit einem Teamzeitfahren in Frauenfeld.