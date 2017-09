Nach dem Prolog fährt das Feld zunächst durch den Jura mit Zielankünften in Delsberg und Yverdon-les-Bains. Danach folgt ein Bergzeitfahren von Ollon nach Villars. Am vorletzten Tour-Tag bringt die Königsetappe mit Start und Ziel in Sitten die Vorentscheidung. Am Sonntag, 29. April, führt die Strecke von Mont-sur-Rolle nach Genf.

Tour de Romandie 2018. Etappenplan. Dienstag, 24. April: Prolog in Freiburg. - Mittwoch, 25. April: Freiburg - Delsberg. - Donnerstag, 26. April: Delsberg - Yverdon-les-Bains. - Freitag, 27. April: Bergzeitfahren Ollon - Villars. - Samstag, 28. April: Sitten - Sitten (Bergetappe). - Sonntag, 29. April: Mont-sur-Rolle - Genf.