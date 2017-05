Pöstlberger, der zuvor noch nie zu einer dreiwöchigen Rundfahrt gestartet und auch ohne Profi-Sieg geblieben war, trat auf dem zweitletzten Kilometer von der Spitze aus an und kam entscheidend weg. Mit seinem Tagessieg erhielt der 25-Jährige vom deutschen Bora-Team auch das Leadertrikot übergestreift. Noch nie zuvor in der 108-jährigen Geschichte des Giro d'Italia hatte ein Fahrer aus Österreich die Maglia rosa getragen.

Hinter dem Sensationssieger setzte sich der Australier Caleb Ewan im Sprint des Feldes vor dem Deutschen André Greipel durch. Mit dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Vorjahressieger Vincenzo Nibali aus Italien kamen die zwei Topfavoriten auf den Gesamtsieg zeitgleich mit dem Tagessieger ins Ziel.

Mit Silvan Dillier (BMC), Steve Morabito und Sébastien Reichenbach (beide FDJ) starteten auch drei Schweizer zum Jubiläums-Giro. Der Aargauer Dillier wurde gut 3 km vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt.

Auch die 2. und 3. Etappe des Jubiläums-Giro finden auf Sardinien statt. Das Teilstück am Samstag führt über 221 km von Olbia nach Tortoli, dasjenige am Sonntag über 148 km von Tortoli nach Cagliari. An beiden Tagen wird mit Sprintankünften gerechnet.