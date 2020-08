Starker Marc Hirschi am Dauphiné

Der erst 21-jährige Hirschi schaffte es früh im Rennen in die 13-köpfige Fluchtgruppe und hielt bis zur Schlusssteigung nach Megève mit den Besten des Tages mit. Erst im Finale musste der U23-Weltmeister von 2018 abreissen lassen, am Ende erreichte er das Ziel nach 153 Kilometern 1:43 Minuten hinter dem Tagessieger Lennard Kämna. Der 23-jährige Kämna vom Team Bora-Hansgrohe feierte in der französischen Skistation seinen ersten Sieg als Profi.

Der Slowene Primoz Roglic bekundete derweil keine Probleme, die Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Der zweifache Gewinner der Tour de Romandie (2018 und 2019) führt vor dem abschliessenden Teilstück, das am Sonntag erneut nach Megève führt, weiterhin 14 Sekunden vor dem Franzosen Thibaut Pinot.

Wegen Rückenproblemen und wohl zur Schonung vor der bevorstehenden Tour de France (29. August bis 20. September) trat Egan Bernal nicht mehr zur 4. Etappe an.