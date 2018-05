Anders als vor Wochenfrist musste Schurter für seinen 28. Weltcupsieg einen Effort leisten. Der 32-Jährige setzte sich im Zielsprint gegen den Neuseeländer Anton Cooper nur um wenige Zentimeter durch. Platz 3 sicherte sich der Franzose Maxime Marotte. Als Vierter erreichte Lars Forster das beste Weltcup-Resultat seiner Karriere.

In Albstadt hatte Schurter relativ früh für klare Verhältnisse gesorgt. Im tschechischen Bike-Mekka Nove Mesto blieb Cooper bis am Schluss am Hinterrad von Schurter. Und im Zielsprint sah es beinahe so aus, als könnte der Neuseeländer seinen ersten Weltcupsieg feiern. Doch in einer der knappsten Entscheidungen in der Geschichte des Cross-Country-Weltcups wuchtete der Olympiasieger aus der Schweiz das Rad ganz knapp vor Cooper über die Ziellinie.

Das Rennen war geprägt von zahlreichen Defekten. So schieden unter anderen Mathias Flückiger, der Niederländer Mathieu van der Poel und der Neuseeländer Samuel Gaze nach Defekten und Stürzen aus. Von Gaze war Schurter beim Weltcup-Auftakt vor zwei Monaten in Südafrika erstmals seit September 2016 wieder bezwungen worden.

Was Schurter schaffte, gelang Jolanda Neff nicht. Die Siegerin von Albstadt musste sich im Zielsprint der Dänin Annika Langvad geschlagen geben und mit Platz 2 Vorlieb nehmen.

Während Neff ihren elften Weltcupsieg verpasste, feierte Langvad ihren achten Triumph auf Weltcup-Stufe und ihren vierten Erfolg im tschechischen Nove Mesto in Folge. Die beiden derzeit besten Mountainbikerinnen hatten sich von Beginn weg einen Zweikampf um den Sieg geliefert.

Die aktuelle Weltmeisterin Jolanda Neff suchte in der letzten Abfahrt die Entscheidung, kam aber nicht weg. Auf den letzten Metern besass Langvad, Neffs Vorgängerin als Weltmeisterin, etwas mehr Kraftreserven. Langvad übernahm mit dem zweiten Saisonsieg von der Schweizerin auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung.

Das Podest komplettierte die Französin Pauline Ferrand-Prévot. Als zweitbeste Schweizerin klassierte sich Alessandra Keller im 8. Rang. Die nächsten Weltcuprennen finden Anfang Juli in Val di Sole (ITA) statt.