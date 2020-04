Sieg für den Zeitfahr-Weltmeister Dennis

Der knapp 30-Jährige Dennis drückte auf der Rolle um die sechs Watt pro Kilogramm und legte so virtuell die 26,6 km von Agarn im Rhonetal über 1192 Höhenmeter hoch nach Leukerbad in 53 Minuten zurück.

Früh in der Steigung zogen zunächst der Australier James Whelan und sein Landsmann Luke Durbridge davon. Mit Dennis setzte sich letztlich der Favorit durch. Der Zeitfahr-Weltmeister der Jahre 2018 und 2019 hatte bereits teamintern bei Ineos in ähnlichen Kräftemessen den stärksten Eindruck hinterlassen. Der Ire Nicolas Roche folgte mit einer Minute Rückstand als Zweiter. Whelan konnte noch Platz 3 behaupten. Die beste Schweizer Klassierung ging auf das Konto von Michael Schär mit Platz 12.

"The Digital Swiss 5" ist als temporärer Ersatz für Strassenrennen gedacht. Noch bis Sonntag messen sich die Profis in vier weiteren Etappen. Gesamtwertung gibt es keine, jedes Teilstück wird als Einzel-Event gewertet. Hinter dem Projekt stecken die Veranstalter der Tour de Suisse. Die Fahrer sind auf ihrer Rolle zu Hause - oder im Fall von Schär am Mittwoch im Studio von SRF - digital miteinander verbunden. Sie sehen auf ihren Monitoren die Original-Streckenabschnitte gewisser Etappen der Tour de Suisse und in Echtzeit die Positionen ihrer Konkurrenten im Wettkampf. Dabei gibt das Programm den jeweiligen Widerstand auf die Pedale - angepasst an die echte Topografie der Strecke.

Pech bekundete Mathias Frank, der wohl vergebens auf seiner Rolle strampelte. Wegen technischer Probleme wurden seine Daten nicht übertragen. Im virtuellen TV-Bild blieb er deshalb auf der Startlinie stehen. Zum Schmunzeln regten auch die Autos an, die durchs Feld fuhren. Um die Daten der Fahrer in ein Livebild zu übertragen, musste die Strecke zuvor abgefahren und gefilmt werden. Gleichwohl: Der Auftakt war geglückt, zumal das Rennen live kommentiert wurde und verschiedene Einblender und Interviews für Abwechslung sorgten.

Dennis ist bestimmt ein würdiger Sieger, gleichwohl kann die Leistung auf der Rolle nur bedingt mit der Realität verglichen werden. Die Hometrainer sind nicht identisch kalibriert, der Windschatten des Feldes fällt weg, die geringe Meereshöhe kann einen bevorteilen, Technik und Taktik spielen keine Rolle oder die klimatischen Bedingung in der Wohnung oder auf dem Balkon sind mehr oder weniger schweisstreibend. Aber ein Anstieg wie nach Leukerbad dürfte immerhin die Stärkeverhältnisse am besten widerspiegeln, zumal der Computer das Gewicht eines Fahrers einberechnet.