Schweizer Team-Staffel muss sich mit Bronze begnügen

Nach drei Goldmedaillen in Folge mussten die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schweizer hinter Frankreich und Italien mit Bronze vorliebnehmen. Von 2017 bis 2019 hatte die Schweiz - jeweils mit Nino Schurter und Jolanda Neff - in dieser nicht olympischen Disziplin stets den WM-Titel gewonnen.

Das Sextett mit Luke Wiedmann, Thomas Litscher, Sina Frei, Noëlle Buri, Elisa Alvarez und Alexandre Balmer verlor 2:06 Minuten auf die siegreichen Franzosen. Dass es die Equipe am Ende auf das Podest schaffte, hatte sie nicht zuletzt Alexandre Balmer zu verdanken. Der Junioren-Weltmeister 2018 machte in der letzten Ablösung noch zwei Plätze gut.