Roglic gewinnt die erste Bergankunft - Alaphilippe behält Gelb

Primoz Roglic gewann die 4. Etappe der 107. Tour de France im Sprint einer kleinen Spitzengruppe souverän vor seinem slowenischen Landsmann Tadej Pogacar. Den 3. Platz belegte der Franzose Guillaume Martin.

Für Roglic, den Leader des niederländischen Teams Jumbo-Visma, war es der dritte Triumph in der Frankreich-Rundfahrt. Damit verbesserte sich der 30-Jährige dank den zehn Sekunden Bonifikation im Gesamtklassement in den 3. Rang, mit noch sieben Sekunden Rückstand auf Julian Alaphilippe. Der Franzose führt weiterhin mit vier Sekunden Vorsprung vor dem zweitklassierten Briten Adam Yates.

Marc Hirschi, der an zwei Tagen das weisse Trikot für den besten Jungprofi trug, konnte beim Bergsprint hinauf zur auf 1825 m Höhe gelegenen Skistation den Besten ganz am Ende nicht mehr folgen. Der Berner büsste 38 Sekunden auf den Sieger ein. Neu in Weiss fährt somit der 21-jährige Pogacar, der Dritte der letztjährigen Vuelta.