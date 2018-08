Die 73. Austragung der Spanien-Rundfahrt beginnt am 25. August mit einem Prolog in Malaga. Nibali gewann die Vuelta 2010 und wurde 2013 und 2017 jeweils Zweiter.

Anders als in den Jahren zuvor strebt Nabali in diesem Jahr aber keine Topklassierung im Gesamtklassement an. Sein Fokus liegt auf einem Etappensieg und dem Formaufbau für die Ende September in Innsbruck stattfindende Weltmeisterschaft.

Nibali hatte in der 12. Etappe der Tour de France im Schlussanstieg nach Alpe d'Huez einen Wirbelbruch erlitten, nachdem ihn ein Zuschauer zu Fall gebracht hatte. Er konnte das Teilstück zwar beenden, nach einem Besuch im Spital in Grenoble stand das Tour-Aus des Gesamtsiegers von 2014 aber noch am selben Abend fest. Zu diesem Zeitpunkt belegte Nibali den 4. Gesamtrang.