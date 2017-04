Das Duo war Bestandteil einer ursprünglich vierköpfigen Fluchtgruppe, die in der wegen des schlechten Wetters verkürzten Etappe kurz nach dem Start in Aigle ausgerissen war.

Vor zwei Jahren hatte BMC-Profi Küng im Rahmen der Westschweizer Rundfahrt in Fribourg bereits eine ähnliche Etappe gewonnen. Es war sein bislang einziger Profisieg auf World-Tour-Ebene.

Der Italiener Fabio Felline, der am Dienstag in Aigle den Prolog gewonnen hatte, kam wenige Sekunden hinter den Ausreissern mit dem Feld ins Ziel und verteidigte das gelbe Leadertrikot erfolgreich. Bester Schweizer im Gesamtklassement ist nach wie vor der Thurgauer Michael Albasini, der Gewinner der 1. Etappe vom Mittwoch.

Abfahrt von Champéry ausgelassen

Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse mit tiefen Temperaturen und leichtem Schneefall hatte die Rennleitung der Tour de Romandie am Morgen entschieden, die Etappe vom Donnerstag zu verkürzen. Aus Sicherheitsgründen wurde auf die Abfahrt von Champéry hinunter ins Rhonetal verzichtet. Der Start erfolgte stattdessen in Aigle, von wo aus bis ins Ziel nach Bulle nur noch 136,5 km (statt 160,7) zurückzulegen waren.

Am Freitag steht die mit 187 km längste Etappe der diesjährigen Westschweizer Rundfahrt auf dem Programm. Der Rundkurs um Payerne präsentiert sich ziemlich flach und bietet den Sprintern eine letzte Gelegenheit. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Wochenende in der Königsetappe nach Leysin und im abschliessenden Einzelzeitfahren in Lausanne.