"Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen", sagte Kittel gegenüber dem deutschen Magazin. Der Sprintspezialist tritt als erfolgreichster Deutscher in Sachen Etappensiege an der Tour de France zurück. 14 Tagessiege sammelte Kittel während seiner sechs Teilnahmen an der Frankreich-Rundfahrt. Insgesamt brachte es Kittel seit seinem Debüt 2011 auf 89 Profisiege.

Kittel hatte im Mai aus persönlichen Gründen seinen Vertrag beim mit einer Schweizer Lizenz fahrenden World-Tour-Team Katjuscha-Alpecin aufgelöst und seitdem seine Zukunft offen gelassen. Er habe im Team kein Vertrauen gespürt, "sondern nur Druck. Druck. Druck." In den letzten Monaten sei ihm bewusst geworden, was durch seinen Sport in den Hintergrund getreten sei: "Familie, Freunde, alles kam zu kurz. Dazu die permanente Müdigkeit und die Routine. Ich habe diesen Verlust an Lebensqualität immer mehr realisiert."