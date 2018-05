Die Strassen des Rundkurses in der italienischen Hauptstadt befinden sich in einem schlechtem Zustand. Deshalb entschied die Rennjury, die Zeit für die Gesamtwertung nach drei von elf Runden zu stoppen. In der 21. Etappe geht es also nur noch um den Tagessieg.

Weil der Leader einer dreiwöchigen Rundfahrt auf dem letzten Teilstück traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird, war Froome die Maglia rosa ohnehin nur noch theoretisch zu nehmen. Froome feiert seinen ersten Gesamtsieg am Giro mit einem Vorsprung von 46 Sekunden auf den Vorjahressieger Tom Dumoulin aus der Niederlande und 4:57 Minuten auf den Kolumbianer Miguel Angel Lopez.

Froome entschied damit die dritte grosse Rundfahrt in Folge für sich, nachdem er 2017 die Tour de France und die Vuelta gewonnen hatte. Seit der Spanien-Rundfahrt läuft auch ein Doping-Verfahren gegen den 33-jährigen Briten, nachdem er mit einem zu hohen Salbutamol-Wert erwischt worden war.

Froome bestreitet die Vorwürfe, das Urteil wird vor dem Start der Tour de France erwartet. Auch an der Frankreich-Rundfahrt (ab 7. Juli) strebt der Fahrer des Teams Sky den Gesamtsieg an. Er wäre der erste Profi seit dem Italiener Marco Pantani 1998, dem das "Double" gewinnen würde.

Froome ist der siebente Fahrer mit Siegen in allen drei grossen Rundfahrten. Nachdem er in den ersten beiden Wochen Mühe hatte, steigerte sich Froome in der dritten Woche. In die Maglia rosa liess er sich erst nach der drittletzten Etappe einkleiden, nachdem er mit einer 80 Kilometer langen Soloflucht für den grossen Umsturz gesorgt hatte.