Königsetappe an Lopez - Leader Roglic baut Vorsprung aus

Miguel Angel Lopez hat die 17. Etappe der Frankreich-Rundfahrt über 170 km von Grenoble nach Méribel gewonnen. Der 26-jährige Kolumbianer triumphierte auf dem Col de la Loze, mit 2304 m Höhe das Dach dieser, solo mit 15 Sekunden Vorsprung vor Primoz Roglic.

Roglic verteidigte damit auf der Königsetappe der diesjährigen Tour das Maillot jaune souverän. Der 30-jährige Slowene konnte den Vorsprung auf Landsmann Tadej Pogacar, der mit einer halben Minute Rückstand Tages-Dritter wurde, um 17 auf nun 57 Sekunden vergrössern. Roglic, der erst 2016 im Alter von 26 Jahren sein Profi-Debüt gab, ist damit auf dem besten Weg, seine zweite dreiwöchige Rundfahrt zu gewinnen. Im vergangenen Herbst triumphierte der Leader des Teams Jumbo-Visma bei der Vuelta.

Stark fuhr erneut auch Pogacar. Der erst 21-jährige Slowene, eines der grössten Talente des Radsports, musste im 21,5 km langen Schlussaufstieg zum Col de la Loze erst in den steilsten Rampen am Schluss abreissen lassen. Lopez, 2016 Sieger der Tour de Suisse, stiess mit seinem ersten Tour-Etappensieg und nun 1:26 Minuten Rückstand auf Kosten von Rigoberto Uran in den 3. Rang vor. Der viertklassierte Australier Richie Porte liegt bereits mehr als drei Minuten zurück.

Vor dem Col de la Loze war in der 17. Etappe schon der Hors-Catégorie-Anstiegs zum Col de la Madeleine zu bewältigen. In der Hälfte dieses "Zweitausenders" befanden sich nur noch 33 Fahrer im Spitzenfeld. Zu diesem frühen Zeitpunkt bereits abgeschlagen: Nairo Quintana, dreifacher Tour-Podestfahrer und ehemaliger Giro- und Vuelta-Sieger. Gar nicht am Start erschienen war am Mittwoch mit Vorjahressieger Egan Bernal ein anderer Kolumbianer.

Die 18. Etappe am Donnerstag, die letzte in den Alpen, führt über 175 km und fünf kategorisierte Anstiege von Méribel nach La Roche-sur-Foron. Rund 30 km vor dem Ziel ist beim Col des Glières noch ein 2 km langer Abschnitt auf Schotter zu absolvieren