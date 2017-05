Indergand drohte der zweite Podestplatz auf der letzten von fünf Runden noch zu entgleiten. Nachdem sie die Ukrainerin Jana Belomoina im Kampf um Platz 3 zwischenzeitlich passieren lassen musste, entschied sie im Finish einen Dreiersprint um den letzten Podestplatz für sich.

Der Sieg ging an die dänische Weltmeisterin Annika Langvad, die das Geschehen von Beginn weg diktierte. Zweite wurde die deutsche Altmeisterin Sabine Spitz, die knapp eine Minute auf Langvad einbüsste. Jolanda Neff vermochte mit den Schnellsten nicht mitzuhalten und verlor fast fünf Minuten. Die St. Gallerin musste sich Platz 18 begnügen und war damit hinter Indergand und Alessandra Keller (16.) nur die drittbeste Schweizerin.

Am nächsten Wochenende folgt in Albstadt die zweite von sechs Weltcup-Stationen. Die Männer mit Olympiasieger Nino Schurter bestreiten ihr Rennen in Nove Mesto am Sonntag (ab 14.15 Uhr).