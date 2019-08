Das 96,2 km lange Teilstück um die belgische Gemeinde Houffalize beendete der 20-jährige Profi von Team Sunweb hinter dem Einheimischen Tim Wellens im 2. Rang. Den ersten Triumph im Rahmen der World Tour verpasste der U23-Weltmeister von 2018 dabei um Haaresbreite. Erst auf den letzten Zentimetern des Schlussspurts drückte sich Wellens noch am Schweizer vorbei. Zuvor hatte sich Hirschi, der den Sprint im Dreikampf gegen Wellens und dessen Landsmann Laurens de Plus angezogen hatte, auf der Zielpassage lange verteidigen können.

Dank seinem 2. Platz in der Tageswertung stiess Hirschi, der Anfang Monat an der Clasica de San Sebastian bereits mit einem 3. Rang auf sich aufmerksam gemacht hat, auch im Gesamtklassement auf die 2. Position vor. Die Hoffnungen auf eine Spitzenklassierung im Gesamtklassement der Benelux-Rundfahrt sind für ihn ebenso intakt wie der Glaube daran, dass Hirschi in naher Zukunft eine Etappe auf höchster Stufe zu seinen Gunsten wird entscheiden können.

Während die 5. Etappe vom Freitag über 191,4 km von Riemst nach Vernay eine Angelegenheit für die Sprinter wird, steht am Samstag in der vorletzten Etappe in Den Haag ein 8,4 km langes Zeitfahren im Programm. Ein Programmpunkt, der dem Schweizer nicht ungelegen kommen dürfte.