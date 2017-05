Fraile war bereits kurz nach dem Start zusammen mit seinem Landsmann Mikel Landa ausgerissen. Das Duo hielt sich in der mittelschweren Etappe mit vier Bergwertungen bis 32 km vor dem Ziel an der Spitze, ehe es von einer über 20 Fahrer grossen Verfolgergruppe eingeholt wurde. Doch Fraile fügte sich dem Schicksal nicht und ging am letzten Anstieg des Tages gleich wieder in den Angriff.

Zusammen mit drei anderen Fahrer kam es auf der Zielgerade schliesslich zum Sprint, den der 26-Jährige vom südafrikanischen Team Dimension Data für sich entschied. Zweiter wurde der dreifache Tour-de-Suisse-Sieger Rui Costa aus Portugal vor dem Franzosen Pierre Rolland. Für Fraile war es der erste Etappensieg an einer Grand-Tour.

Gut zwei Minuten hinter der Spitze erreichte auch die Gruppe mit den Topfavoriten das Ziel. An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Der Niederländer Tom Dumoulin führt weiterhin 2:23 Minuten vor dem Kolumbianer Nairo Quintana. Profiteur des Tages war Andrey Amador aus Costa Rica, der ebenfalls der Fluchtgruppe angehörte. Der Teamkollege von Quintana verbesserte sich in der Gesamtwertung um eineinhalb Minuten und machte damit einen Sprung vom 9. in den 6. Gesamtrang.

Am Donnerstag steht die mit 229 km längste Etappe des Jubiläums-Giros auf dem Programm. Das mehrheitlich flache Teilstück führt das Fahrerfeld weiter Richtung Norditalien und könnte eine gute Chance für Sprinter sein. Die Italien-Rundfahrt endet in zehn Tagen mit einem Einzelzeitfahren von Monza nach Mailand.