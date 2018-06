Von 2012 bis 2014 gewann Rui Costa die Tour de Suisse gleich dreimal in Folge. Im Vorjahr belegte der Portugiese den 5. Gesamtrang. Für die diesjährige Schweizer Landesrundfahrt musste Costa, der als Leader des Teams UAE Emirates vorgesehen gewesen wäre und auf der provisorischen Startliste aufgeführt war, jedoch wegen einer Knieverletzung Forfait geben.

"Ich wollte in der Schweiz fahren. Doch diese Rundfahrt ist sehr hart und hätte meinen geplanten Einsatz bei der Tour de France beeinträchtigen können", so der Strassenweltmeister von 2013. Costas letzter Renneinsatz datiert von Ende April und dem 5. Gesamtrang an der Tour de Romandie.

Mit dem Australier Rohan Dennis vom Team BMC fehlt ein weiterer prominenter Name auf der definitiven Startliste. Insgesamt treten 147 Fahrer aus 21 Teams zur neun Etappen umfassenden Rundfahrt an. Die Tour de Suisse endet am Sonntag in einer Woche in Bellinzona mit einem 34,1 km langen Einzelzeitfahren.