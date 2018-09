Der Australier Rohan Dennis hat sich an den Strassen-Weltmeisterschaften in Innsbruck hoch überlegen seinen ersten Titel im Zeitfahren gesichert. Der 28-Jährige setzte sich in der 52,5 km langen Prüfung gegen die Uhr mit 1:21 Minuten Vorsprung vor dem niederländischen Titelverteidiger Tom Dumoulin durch. Bronze ging an den Zeitfahr-Europameister Victor Campenaerts aus Belgien.

Stefan Küng verpasste die angestrebte Top-10-Klassierung in seiner Spezialdisziplin als Zwölfter nur knapp. Der Thurgauer büsste den Grossteil seines Rückstand im steilen und 5 km langen Anstieg in der zweiten Streckenhälfte ein. Bis ins Ziel verlor Küng 3:44 Minuten auf Dennis, seinen (Noch-)Teamkollegen bei BMC. Silvan Dillier, der zweite Schweizer am Start, fuhr mit über sieben Minuten Rückstand auf Platz 47.