Der Belgier verwies im Spurt einer neunköpfigen Spitzengruppe den Kolumbianer Jarlinson Pantano und den aus Gijon stammenden Ivan Garcia auf die Plätze 2 und 3.

Die Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg erlebten lange einen ruhigen Tag, bis Alberto Contador rund 19 km vor dem Ziel in die Offensive ging. Der in der Gesamtwertung an 5. Position klassierte Spanier, der am Sonntag seine von vielen Erfolgen gekrönte Karriere beenden wird, konnte sich im Anstieg zum Alto de San Martin de Huerces prompt absetzen, er wurde in der Abfahrt bis zum Ziel jedoch wieder vom Feld eingeholt. Schliesslich erreichte Contador das Ziel mit Leader Chris Froome und allen anderen Favoriten etwas mehr als zwölf Minuten nach dem Tagessieger.

Froome führt in der Gesamtwertung damit weiterhin 1:37 Minuten vor dem Italiener Vincenzo Nibali und 2:17 Minuten vor dem Niederländer Wilco Kelderman. Die letzte grosse Hürde vor seinem ersten Vuelta-Gesamtsieg wartet auf Froome am Samstag im 12,5 km langen Schlussanstieg auf den gefürchteten Angliru in Asturien. Die 72. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt endet am Sonntag mit einer Flachetappe nach Madrid.