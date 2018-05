Wie am Freitag, als der vormalige Leader Simon Yates fast 39 Minuten einbüsste, gab es auch am zweitletzten Tag einen grossen Verlierer. Der Franzose Thibaut Pinot brach am zweitletzten Anstieg völlig ein und fiel aus allen Traktanden. Er musste seinen 3. Gesamtrang noch dem Kolumbianer Miguel Angel Lopez überlassen.

Den Tagessieg sicherte sich Mikel Nieve. Der Spanier gewann an seinem 34. Geburtstag zum dritten Mal in seiner Karriere eine Etappe der Italien-Rundfahrt. Nieve hatte einer grösseren Spitzengruppe angehört. Er attackierte an der zweitletzten Steigung und feierte einen souveränen Solosieg.

Auf den folgenden Plätzen der Tageswertung klassierten sich der Niederländer Robert Gesink mit einem Rückstand von 2:17 auf Nieve und der Österreicher Felix Grossschartner (2:42 zurück).