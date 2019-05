Der 20-Jährige, der folglich auch das Leadertrikot der drei Etappen umfassenden Rundfahrt im französischen Jura übernahm, setzte sich in Saint-Vulbas im Sprint des stark besetzten Rennens der dritthöchsten Kategorie durch.

Bissegger gehört zu den grossen Talenten im Schweizer Radsport. Der Thurgauer machte bisher primär auf der Bahn auf sich aufmerksam. 2016 wurde er Junioren-Weltmeister in der Einzelverfolgung, vor einem Jahr gehörte er dem Team an, das in der Mannschaftsverfolgung bei den Aktiven EM-Silber gewann.

Nun feierte Bissegger in seiner noch jungen Karriere den bisher grössten Erfolg auf der Strasse. Im Stil eines Routiniers setzte sich der Ostschweizer im Spurt des Feldes von der Spitze aus durch. Zuvor hatte er sich in der letzten Kurve wenige hundert Meter vor dem Ziel von ungefähr Platz 15 in einem Zug an die Spitze gearbeitet.

Das Schweizer Nationalteam zeigte ein sehr aktives Rennen. Claudio Imhof und Simon Pellaud gehörten der Spitzengruppe des Tages an. Im Juni darf eine Auswahl von Swiss Cycling auch an der Tour de Suisse teilnehmen. Bissegger hat spätestens seit Freitag gute Chancen aufgeboten zu werden.