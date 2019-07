In der Gesamtwertung der 106. Tour de France beträgt Alaphilippes Vorsprung nach 13 von 21 Etappen 1:26 Minuten. Tagesdritter des 27,2 km langen Zeitfahrens auf hügeliger Strecke wurde der Belgier Thomas de Gendt (0:36 zurück).

Der Schweizer Zeitfahrmeister Stefan Küng klassierte sich nach einem Sturz kurz nach dem Start nur auf dem 27. Platz. Auf Alaphilippe, der in dieser Rundfahrt seinen zweiten Etappensieg feierte, fehlten dem Thurgauer 1:50 Minuten.

Am Samstag und Sonntag stehen zwei schwere Bergetappen in den Pyrenäen an. Das Ziel der 14. Etappe liegt nach einer 19 km langen Schlusssteigung auf der Passhöhe des Tourmalets. Tags darauf sind auf dem Weg hinauf nach Foix Prat d'Albis drei Berge der ersten Kategorie zu überwinden.