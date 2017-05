Nur spielen um Klassenerhalt

Noch vor wenigen Monaten hat Klubpräsident Marc Keller in seiner Videoansprache vor Weihnachten mit Nachdruck darauf verwiesen, dass der Klub vor allem um den Klassenerhalt spiele. Betont bemühte er sich, keinen Hype um einen Aufstieg zu entfachen. Dabei hat Racing in den letzten Jahren schon viele positive Erfahrungen mit Aufstiegen gesammelt.

Nach seinem Konkurs 2011 wurde der Klub in die 5. Liga zurückgestuft, stieg aber in den folgenden drei Jahren wieder in die 3. Liga auf, von wo er es 2016 in die 2. Liga schaffte. Eine wichtige Rolle beim neuerlichen Erfolg spielt Präsident Keller. Der sechsfache französische Nationalspieler war nicht nur bei Racing, sondern auch beim Karlsruher SC in der Bundesliga und in England aktiv. Das Präsidentenamt hat er seit 2012 inne.

Von den letzten elf Heimspielen haben «Les Bleus» zehn gewonnen. Hatte Racing in der 3. Liga die beste Verteidigung, zeichnet sich diesmal der Angriff aus. Mit 58 Toren haben die Elsässer mit Abstand die meisten Treffer erzielt und weisen, wenn auch knapp, die beste Tordifferenz auf. Diese könnte für den Aufstieg entscheidend werden. Drei Punkte hinter Racing steht Brest auf dem zweiten Platz.

Selbst wenn die Strassburger in Lens verlieren, können sie den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Am 12. Mai geht es auswärts gegen Niort. Das letzte Spiel der Saison findet am 19. Mai wieder in der heimischen Meinau statt. Die grosse Kulisse und die wieder erwachte Begeisterung für den Klub sind eine grosse Unterstützung. «Man kann nicht 25 000 Zuschauer enttäuschen», hat Trainer Thierry Laurey schon vor dem Spiel gegen Le Havre gesagt.

Gilbert Gress schweigt lieber

Der Racing und die Begeisterung für ihn sind eine längere Geschichte. 1979 sind die Elsässer unter ihrem Trainer Gilbert Gress französischer Meister geworden. Der gebürtige Strassburger hat etliche Jahre selber für Racing gespielt und ist in der Schweiz vor allem als Fussball-Kommentator und -Experte bekannt. Zum heutigen Racing und seinen Erfolgen will sich Gress nicht äussern. «Mich verbindet nichts mehr mit dem Verein», sagte er gegenüber der «Schweiz am Wochenende».