Das Trainerteam erfährt an diesem Dienstagvormittag schonungslos, warum Wohlen den Ruf der Fussballprovinz innehat. Weil das Stadion Niedermatten besetzt ist, findet das erste Training auf dem Fussballplatz der angrenzenden Kantonsschule statt. Die Platzproblematik hält in den kommenden Wochen an, die Trainings finden abwechselnd auf verschiedenen Wiesen statt.

«Kein Problem. Wer sich im Fussball nicht anpassen kann, ist fehl am Platz», sagt Zuberbühler, der auch in einem dieser piekfeinen Trainingscenter in England seine Arbeit hätte aufnehmen können, Angebote lagen auf dem Tisch. Aber «Zubi» hat sich für Wohlen entscheiden. Wegen seines 60-Prozent-Engagement als Teleclub-Experte. Und wegen seinen dreijährigen Zwillingen und seiner Frau, mit denen er in Zürich lebt. «Ich brenne für dieses Projekt. Und ich spüre, dass hier viel dank der Begeisterung für den Fussball aller Beteiligten viel möglich ist. Es ist optimal für mich.»