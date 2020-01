Petra Vlhova fährt in Zagreb in einer eigenen Dimension, Wendy Holdener verpasst Podest nur knapp

Ihre eigene Leistung stuft Gisin als «sicher nicht optimal, aber solid» ein. Auf den guten Schwüngen wolle sie aufbauen.

Danioths Bestätigung, Stoffels Erleichterung

Mit ihrem zweiten Top-Ten-Ergebnis in Folge bestätigte Aline Danioth ihre tolle Form. Nach Platz sieben in Lienz fuhr sie am Sljeme in Zagreb auf den achten Rang. «Im zweiten Lauf war ich locker drauf», sagte die 21-jährige Urnerin. Sie stiess noch von Rang 12 auf Platz 8 vor und freute sich sichtlich über das zweite Topresultat in Folge. «Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass es derzeit so aufgeht wie im Training.»

Ebenfalls einen Achtungserfolg feierte Elena Stoffel mit Rang 18. Mit der Startnummer 42 verteidigte sie im zweiten Durchgang ihre gute Ausgangslage aus dem ersten, als sie ebenfalls als 18. klassiert war. «Für mich war dieses Ergebnis ziemlich wichtig, vor allem nach Lienz», sagte Stoffel. Im Osttirol verpasste sie als 46. den zweiten Lauf noch deutlich.

Lehmann betrachtet das Ergebnis aus zwei Blickwinkeln

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sah in Zagreb vor allem zwei Dinge: die Dimension, in der sich Shiffrin und Vlhova bewegen, und das dennoch gute Teamergebnis der Schweizerinnen. «Vier Fahrerinnen in den Top 20, das ist gut. Auch in der Breite sind wir auf Kurs. Das macht Freude.» Weniger glücklich zeigte sich der Swiss-Ski-Präsident mit den Abständen zu den Dominatorinnen. «Das sind Welten.» Aber Lehmann gibt sich kämpferisch: