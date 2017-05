In der Boulderhalle B2 in Pratteln fanden am Samstag die Schweizer Boulder-Meisterschaften für die Elite und die Kategorie U18 statt. Insgesamt 74 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz kämpften um die Meistertitel. Für das Regionalzentrum Zürich starteten neun Damen und drei Herren, darunter auch die beiden Titelverteidigerinnen Petra Klingler bei der Elite und Katharina Tognon bei den Damen U18.