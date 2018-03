1. Ryan Babel

Der heute 31-jährige Niederländer erhielt 2012 bei einem Bundesliga-Spiel mit Hoffenheim gegen die Hertha eine umstrittene Gelb-Rote-Karte. Nach dem Spiel antwortete Babel auf einen Kommentar eines Users: «I don't know, the ref was on drugs» («Ich weiß nicht, der Schiedsrichter war auf Drogen»). Dies zog eine Strafe von 3000 Euro mit sich.

2. Tyler Seguin

Der Kanadier Tyler Seguin, der während des Lockouts 2012 in Biel engagiert war, machte sich bei seinem neuen Arbeitgeber, den Dallas Stars, unbeliebt, bevor er dort auch nur einmal gespielt hatte. «Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas. Und ich bin keine Kuh», schrieb der Eishockey-Spieler.

Wenig später behauptete er, sein Account sei gehackt worden. Sein neuer Verein verwarnte ihn scharf. Seguin war schon da ein Wiederholungstäter. Zuvor hatte er getwittert: «Liege im Bett und höre Musik. Habe Gänsehaut bei dem Lied, obwohl ich keine Schwuchtel bin.»

3. Paraskevi Papachristou

Die griechische Dreispringerin Paraskevi Papachristou äusserte sich im Juli 2012 zu den afrikanischen Immigranten in Griecheland mit diesem Satz: «Mit so vielen Afrikanern in Griechenland werden die Mücken aus dem West-Nil essen wie zu Hause.»

Kurze Zeit darauf entschuldigte sie sich für diesen unangebrachten Post. Trotzdem wurde Papachristou von den Olympischen Spielen in London 2012 suspendiert.

4. Wang Dalei

Der chinesischer Torhüter attackierte 2010 nach einer 0:3-Niederlage gegen Japan die chinesischen Fussballfans: «Es wäre eine Schmeichelei, Euch Fans zu nennen. Ihr seid nichts weiter als ein Haufen Hunde.»

Doch damit nicht genug: «Ihr Haufen Schwachsinniger seid der Grund, warum der chinesische Fussball keine Fortschritte machen kann. Ihr werft Steine hinterher, nachdem ein Mann in den Brunnen gefallen ist.»

Diese Aktion zog für den Torwart die Suspendierung für die damals stattfindenden 16. Asienspiele nach sich.

5. Rafael Nadal

Der Tennisstar war 2013 etwas zu voreilig. Nachdem Nelson Mandela ins Krankenhaus musste, um eine Lungeninfektion zu behandeln, gab die südafrikanische Staatsregierung in einer Regierungserklärung bekannt, dass Mandelas Zustand «unverändert ernst» sei.

Nadal hat die Meldung wohl auch gelesen, doch zu voreilig Schlüsse gezogen. Über Twitter schrieb der Tennis-Star: «Wir haben eine der wichtigsten und bedeutendsten Personen unserer Welt verloren. Möge Mandela in Frieden ruhen.»