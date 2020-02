Novak Djokovic und die Eifersucht auf Federer und Nadal: «Weshalb sollte ich noch Öl ins Feuer giessen?»

Schon im letzten Sommer sagte er: «Ich habe genug erreicht, um von einem Moment auf den anderen aufzuhören. Doch ich tue es aus zwei Gründen nicht: Erstens macht es mir Spass, und zweitens möchte ich Geschichte schreiben. Ich möchte so viele Grand-Slam-Titel holen wie möglich, und ich möchte auch den Rekord für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste.» Beide Bestwerte hält derzeit noch Roger Federer, der 20 Grand-Slam-Titel auf sich vereinigt und die Weltrangliste während 310 Wochen anführte.

Versöhnlichere Worte schlägt Novak Djokovic selber an. Gegenüber serbischen Medien äusserte er sich in Belgrad ausführlich zur unendlichen Geschichte. Wenn er gegen Federer oder Nadal spiele, würden die Zuschauer seine Gegner unterstützen, «das heisst aber nicht, dass ich gehasst werde.» Er wolle sich nicht mit negativen Emotionen wie Hass und Wut beschäftigen und möge die Haltung «Serbien gegen den die Welt» nicht, die einige seiner Anhänger kultivieren. «Und selbst wenn mich die Leute nicht lieben, weshalb sollte ich noch Öl ins Feuer giessen?» Er sei auch nur ein Mensch, der manchmal ausraste. «Ich bin nicht stolz darauf, aber ich bin ein Mensch, der Fehler macht» Er wolle diese Negativität nicht. «Das sind nicht die Blumen, die in meinem Garten wachsen sollen.»

Seine Familie leidet indes unter der Wahrnehmung. Djokovics Frau Jelena entzieht sich der Öffentlichkeit inzwischen fast gänzlich und blieb auch den Australian Open fern. Und Mutter Dijana beklagte im letzten Herbst den Umgang mit ihrem Sohn im Männermagazin «GQ», als sie sagte: «Er ist so nett, höflich und arbeitet hart. Aber die Leute schätzen Novak nicht, weil er in der gleichen Ära wie Federer und Nadal spielt», sagt die 55-Jährige. «Ich leide auch darunter. Das Publikum respektiert zwar Novaks Erfolg. Aber sobald er gegen Federer spielt, jubeln die Fans Federer zu.» Djokovics Vater Srdjan glaubt, die mangelnde Wertschätzung hänge mit der Herkunft zusammen. «Tennis ist ein Sport für reiche Menschen. Und diese können nicht akzeptieren, dass jemand aus dem armen und kleinen Serbien zum besten Tennisspieler der letzten zehn Jahre wurde.

Er betreibt in Serbiens Hauptstadt Belgrad das Restaurant «Novak», in dem die Trophäen des 17-fachen Grand-Slam-Siegers ausgestellt sind und erzählte vom Telefonat nach dem achten Erfolg in Melbourne. «Novak hat mich angerufen und gesagt: ‹Papa, bau einen neue Vitrine, in die alle vier Grand-Slam-Pokale dieses Jahres passen.›» Er hatte damit wieder einen Brand gelegt, den sein Sohn bei nächster Gelegenheit löschen muss.

Dass der 32-Jährige aus dieser Konstellation durchaus auch Kraft schöpft, zeigt der Wimbledon-Final vom letzten Jahr. Das Publikum hatte sich Federer als Sieger gewünscht. Es hatte ihn angetrieben bis zum letzten Ballwechsel. Djokovic sagte später, er habe die «Roger-Roger»-Rufe in seinem Kopf in «Novak-Novak»-Rufe umgedeutet.

