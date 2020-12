Novak Djokovic und das Leben in der serbischen Tennis-Blase: Bluttests, gratis Mahlzeiten und eine Überdruckkammer

Er gewann die Australian Open und beendete zum sechsten Mal ein Jahr auf Rang 1 der Weltrangliste. Neben dem Platz machte Novak Djokovic nicht immer eine gute Figur: die von ihm initiierte Adria-Tour musste nach mehreren Ansteckungen mit dem Coronavirus – darunter Djokovic selber und seine Frau – abgebrochen werden. Und mit der Gründung einer neuen Spielergewerkschaft zog er den Unmut von Roger Federer, Rafael Nadal, der Grand-Slam-Turniere, der Profi-Organisationen der Männer (ATP), der Frauen (WTA) und des Tennisweltverbands (ITF) auf sich. Und bei den US Open in New York war Novak Djokovic disqualifiziert worden, nachdem er eine Linienrichterin mit einem Ball am Hals getroffen hatte.



Andernorts war er schnell als Bösewicht gebrandmarkt, in seiner Heimat aber sind ihm Respekt und Heldenverehrung gewiss. Das ging im Sommer so weit, dass ihn Premierministerin Ana Brnabic öffentlich in Schutz nahm und die Schuld für das Fiasko bei der Adria-Tour auf sich nahm. In Serbien sind ihm Liebe und Zuneigung gewiss. Dort bewegt sich Novak Djokovic in einer Blase, in der sich die Welt auch dann noch um ihn dreht, wenn sie sich ausserhalb längst gegen ihn verschworen hat. Das hat nicht nur mit dem Stolz der Landsleute auf den Weltstar zu tun. Mehrfach spendete er Millionensummen an Schulen und Spitäler in Serbien. Diese Woche stiftete er dem Belgrader Universitätsspital einen hochmodernen CT-Scanner.