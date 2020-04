Novak Djokovic, der Alchemist und seine spirituellen Brüder auf dem Schlachtfeld des Lebens

Sie nennen sich gegenseitig Bruder, sie falten die Hände, nicken, wenn der andere spricht. Sie sagen Sätze wie: «Wir ehren Gaia, die Mutter Erde.» Es gebe vieles, über das sie nachdenken würden. Über unseren Umgang mit der Erde, das gesamte Ökosystem, unsere Beziehung zu uns und dem, was uns umgibt. Sie, das sind Novak Djokovic, der beste Tennisspieler, wenn nicht der Geschichte, dann der Gegenwart. Und Chervin Jafarieh, «mein persischer Bruder, my Brother from another Mother», ein Iraner mit akkurat frisiertem Bart und sanfter Stimme. Djokovic stellt ihn vor als einen seiner engsten Freunde, «ein beeindruckender Mensch, intelligent, vor allem aber eine wundervolle Seele», sagt der serbische Tennisspieler.



Es folgt ein fast einstündiger Dialog, in dem Djokovic und Jafarieh sich in ein spirituelles Delirium reden. Es geht um Selbstliebe, die jede Medizin ersetze, das Immunsystem stärke und den Menschen frei mache von jeglicher Sucht – dem Rauchen, dem Trinken, vor allem aber der ewigen Angst, in der wir Menschen leben würden, und die eine Ablenkung vom Wesentlichen darstellten: Der Suche nach der perfekten Harmonie und Balance zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Die Menschen hätten die Verbindung zu ihrem Körper verloren. Djokovic sagt: «Wir sind ebenso Energie, wie wir Chemie sind. Wir Menschen sind elektrische Wesen.» Djokovic und Jafarieh schaukeln sich hoch in ein spirituelles Nirwana.



«Die Arena, der Tennisplatz ist ein Schlachtfeld»

Und dann wird es doch konkret. «Auf dem Tennisplatz kannst du dich auf niemanden ausser dich selbst verlassen. Du gewinnst, oder du verlierst. Es liegt nur an dir», sagt Djokovic. Es ist ein Blick in seine Seele, ein Blick auch in seine Vergangenheit. Djokovic ist in Serbien aufgewachsen, in einem vom Krieg zerrütteten Land. Die Bomben der Nato-Truppen haben Löcher in die Wand gebohrt gegen die er die ersten Bälle schlug, sie sind noch heute sichtbar. Die Narben sind nie verheilt. Djokovic spielt Tennis, wie er als Kind aufgewachsen ist – er ist ein Kämpfer, ein Gladiator, im ständigen Krisen-Modus. Mit Beharrlichkeit, Unerbittlichkeit, Ausdauer, Intensität. Den Platz, die Arena, nennt er ein «Schlachtfeld, auf dem alle Dramen an die Oberfläche gelangen», die ihn herausfordern würden.



Djokovics Besuch in Kopaonik