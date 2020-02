Novak Djokovic besiegt Dominic Thiem und gewinnt zum achten Mal die Australian Open

Novak Djokovic, der Titelverteidiger, der Rekordsieger, der König von Melbourne, der sieben Mal im Final gestanden war, und immer gewonnen hatte, ist auch in diesem Jahr der Sieger der Australian Open. Im Final bezwingt er nach 3:05 Stunden Spielzeit den Österreicher Dominic Thiem (ATP 4) mit 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Es ist der 17. Grand-Slam-Titel für den Serben. Nur Roger Federer (20) und Rafael Nadal (19) waren bei den vier Major-Turnieren noch erfolgreicher als der 32-jährige Serbe.

Dabei deutete für einmal vieles auf eine Palastrevolution hin.

Djokovic tippte den Ball ein Mal, dann ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein zehntes Mal. Auf der Uhr hinter ihm waren die 25 Sekunden längst abgelaufen. Der französische Schiedsrichter Damien Dumusois verwarnte Djokovic ein erstes Mal. Dann im gleichen Aufschlagspiel ein zweites Mal, was einen zweiten Aufschlag zur Folge hatte.

Sekunden später musste der Serbe seinen Aufschlag abgeben. Beim Seitenwechsel klopfte Djokovic dem Schiedsrichter hämisch auf die Schuhe, und sagte: «You made yourself famous. Well done!» Als er den Satz verloren hatte, verschwand er in der Kabine. Thiem gewann beim Stand von 4:6, 4:4 sechs Games in Folge und legte damit den Grundstein für die 2:1-Satzführung.