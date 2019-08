Nimmt der Spieler den Vertrag an, hat sein aktuelles Team sieben Tage Zeit, die eigene Offerte dem gegnerischen Angebot anzupassen. Tut es das, bleibt der Spieler. Tut es das nicht, wechselt der Spieler zu seinem neuen Team.

Er ist der spannendste und gefährlichste Spieler der verbliebenen Free-Agent-Klasse. Point hat den anderen Klubs von Beginn der Free Agency an klargemacht, dass er an Offer Sheets nicht interessiert ist und bei Tampa Bay bleiben möchte.

General Manager Julien BriseBois ist sich sicher, dass Point das neue Arbeitspapier noch vor dem Start des Trainingslagers unterschreibt. In anderen Märkten würde ein Spieler wie Point wohl über zehn Millionen Dollar jährlich kassieren. Mit den Steuervorteilen, die der Bundesstaat Florida bietet, gehen die Experten von «Evolving Wild» aber von einem Fünfjahresvertrag mit etwas mehr als 8 Millionen jährlich aus.

Über keinen Free Agent wird in den kanadischen Medien mehr geschrieben als Mitch Marner. Bleibt er? Wie teuer wird er? Wie lange wird der neue Vertrag laufen? Ist Mitch Marner gierig? Wagt ein Team gar ein Offer Sheet? Die Zukunft des Publikumslieblings bewegt die Massen – oder wenigstens die Journalisten.

Der Capspace ist auch für Leafs-GM Kyle Dubas die grösste Herausforderung. Aktuell befindet sich Toronto bereits mehr als zwei Millionen über der Salärobergrenze. 10.55 Millionen fallen dann aber noch weg durch Spieler auf der Langzeit-Verletztenliste. Sollte Zach Hyman nach seinem Kreuzbandriss die ganze Saison ausfallen, hätten die Leafs ohne weitere Trades rund zehn Millionen an Capspace für Marner zur Verfügung.

Etwa so viel fordert Marners Agent für seinen Schützling – bei einem Dreijahresvertrag. Laut James Mirtle von «The Athletic»ist Dubas bereit, für Marner zwischen neun und elf Millionen jährlich zu bezahlen. Allerdings will das Team einen Deal, der mindestens sechs, noch lieber sieben oder gar acht Jahre dauert. Der Journalist ist aber auch optimistisch, dass vor September eine Einigung erzielt werden kann. Sie wäre massgebend für die restlichen Free Agents, denn Marner wird oft als der erste Stein im Free-Agent-Domino angesehen.

Doch dann haben sie Tyler Myers (6 Mio. jährlich) und J.T. Miller (5.25 Mio. jährlich) geholt, was für Stirnrunzeln gesorgt hat. Nun haben sie noch etwas mehr als fünf Millionen Dollar zur Verfügung. Unterschreibt Boeser für drei Jahre, dann wäre ein Caphit ungefähr in dieser Region realistisch. Doch will General Manager Jim Benning den Flügel langfristig anbinden, muss er ihm laut «Evolving Hockey» zwischen sechs und sieben Millionen bezahlen. Und dafür müsste Vancouver zuerst noch Geld frei machen.