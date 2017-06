Die Chance, dass Nico Hischier – sollte er am kommenden Wochenende an erster Stelle gedraftet werden – als Flop in die NHL-Geschichte eingeht, ist historisch betrachtet gering. Gut für den Schweizer ist die Tatsache, dass sich alle Beteiligten bewusst sind, dass hier kein Generationen-Talent wie Auston Matthews, Connor McDavid, Sidney Crosby oder Alex Owetschkin heranwächst, sondern ein ausserordentlich begabter Spieler, der aber eine sportlich taumelnde Franchise (wie zum Beispiel New Jersey) nicht im Alleingang auf Vordermann bringen kann.

Wie sehr ein Spieler unter einer zu hohen Erwartungshaltung leiden kann, zeigt das Beispiel von Alexandre Daigle. Im Vorfeld des 1993er-Drafts war der Hype um den Kanadier grenzenlos. In 53 Spielen in der kanadischen Juniorenliga hatte er unglaubliche 137 Skorerpunkte gesammelt. Er sah gut aus, konnte sich als Franko-Kanadier auch perfekt auf Englisch ausdrücken und war derart begabt, dass ihn die Talentspäher in einem Atemzug mit zwei der besten NHL-Spieler der Geschichte nannten: Wayne Gretzky und Mario

Lemieux.

Die Konsequenz: Die Ottawa Senators, die damals als Expansionsteam ihre erste NHL-Saison absolvierten und sportlich sowieso nicht konkurrenzfähig waren, zeigten offensichtlich wenig Interesse daran, nicht auf dem letzten Tabellenplatz zu landen. Dieser garantierte ihnen damals das Recht, im Draft an erster Stelle auszuwählen und sich somit die Dienste des heiss begehrten Alexandre Daigle zu sichern. Das unsportliche Verhalten der Senators führte letztlich dazu, dass die NHL die Draft-Lotterie einführte, welche auch den besser klassierten Teams eine Chance ermöglicht, an erster Stelle wählen zu dürfen.