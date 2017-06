Der NHL-Draft ist das grösste, wichtigste und prestigeträchtigste Hockey-Ereignis ohne Eis. Bei diesem durch und durch nordamerikanischen Sportspektakel die Nummer 1 zu werden, ist die grösste Ehre für einen jungen Spieler. In keiner anderen (Sport-)Kultur zählt die Nummer 1 so viel wie in Nordamerika. Ich bin Nummer 1, also bin ich.

Nicht ein Kanadier, Amerikaner, Russe, Schwede oder Finne ist zum weltweit wichtigsten Spieler seiner Generation erkoren worden. Sondern ein Schweizer. Nico Hischier ist erst der vierte Nummer-1-Draft, der nicht in Nordamerika oder Russland gross geworden ist. Bis heute gibt es keine Nummer 1 aus Finnland. Zum ersten Mal ist das Prestige der Nummer 1 an einen Spieler aus einem Land gegangen, das noch nie Weltmeister und Olympiasieger war.

In guteidgenössischer Bescheidenheit fragen wir in einem solchen sporthistorischen Augenblick auch bange: Ist diese Nummer 1 am Ende eine zu grosse Belastung? Wird der Erwartungsdruck zu hoch sein? Die Antwort an alle Zweifler: Nein. New Jersey ist der perfekte Klub für Nico Hischier.

Nummer-1-NHL-Draftpicks seit 1984: