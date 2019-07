Wieviele SMS- und Whatsapp-Gratulationen haben Sie nach Ihrem Triumph in Flüelen erhalten?

Nick Alpiger: Ja, das ist schon etwas gegangen. Ich wurde ziemlich überflutet. Ich habe nicht gezählt. Aber ich wusste gar nicht, dass so viele Leute meine Nummer kennen (lacht). Sie konnten jetzt eine Nacht drüber schlafen…

…was heisst hier Nacht? (lacht). Es war eher ein Morgen lang. Ich habe den Sonntag zusammen mit meinen Leuten in Flüelen ausklingen lassen. Ich habe den Abend in vollen Zügen genossen. Wir gingen erst dann nach Hause, als nur noch zwei, drei Einheimische auf dem Gelände waren. So etwas erlebt man schliesslich nicht alle Tage. Vielleicht sogar nur einmal im Leben. Darum bin ich umso glücklicher. Im TV-Interview unmittelbar nach dem Sieg waren Sie sehr emotional, fanden kaum Worte.

Das TV-Interview war völlig in den Emotionen. Da ist alles innerlich hochgekocht. Es war so eine grosse Überraschung. An mich hat ja niemand gedacht. Ich selber habe höchstens gehofft, dass, wenn irgendwie alles perfekt läuft, wenn es mein Tag ist und ich zusätzlich noch viel Rückenwind habe, es zum Festsieg reichen könnte. Dass es am Ende so aufgeht, das ging mir wirklich unter die Haut. Auch jetzt fühlt es sich immer noch herrlich an. Ich strahle den ganzen Tag (lacht). Nick Alpiger ringt nach Worten:

Haben Sie den Tag danach frei genommen?

Ja, wir haben noch am Sonntagabend meinen Chef angerufen. Der hat mir selbstverständlich frei gegeben. Das ist wirklich sehr nett (lacht). Können Sie, mit einen paar Stunden Abstand, fassen, was passiert ist?

Ja, ich denke, dass sich das schon gesetzt hat. Ich stehe ja mitten in der Saison. Es kommt noch viel auf mich zu. Rigi, Brünig, Nordwestschweizer – und erst dann kommt das Eidgenössische. Es bleibt Zeit für Freude, aber ich muss in meinem Fahrplan weitergehen. Am nächsten Sonntag fängt alles wieder bei null an. Haben Sie den Schlussgang nochmals geschaut?

Den habe ich mir nochmals angeschaut. Die restlichen Gänge aber noch nicht. Im entscheidenden Moment hat mir mein Instinkt geholfen. Ich hatte sicher auch Glück, dass zum richtigen Zeitpunkt gerade alles gepasst hat. Von der Aktion selber habe ich während des Kampfs nicht viel mitbekommen. Es ging alles extrem schnell. Der Schlussgang im Video: