Das für den Dienstag geplante erste Training für die Lauberhorn-Abfahrt musste bereits am Montag abgesagt werden. Der viele Neuschnee vom Wochenende hatte das unmöglich gemacht.

Stattdessen wurde am Dienstag geschuftet. Die Organisatoren und ihre rund 400 Helfer, darunter viele Soldaten und Zivilschützer, mussten auf grossen Teilen der Strecke über einen Meter Neuschnee von der darunterliegenden, harten Rennunterlage fegen.

Sorgenfall Ziel-S

«Das bedeutet viel Handarbeit für unsere vielen Helfer am Berg», sagte Pistenchef Heinz von Allmen am Dienstag gegenüber der SRF-Sendung «Sportaktuell». Einen besonderen Sorgenfall machte von Allmen am Ziel-S aus, das normalerweise pickelhart gefroren ist, nun aber wegen des vielen Neuschnees sehr weich war. Mittels Wassereinspritzung wird aber auch dieses Problem spätestens bis zum Rennen behoben sein.

Bei der Besichtigung der Strecke am Dienstagnachmittag durch die Trainer gab es denn auch bereits Komplimente für die getane Arbeit: «Der Schnee ist sehr gut herausgearbeitet worden. Das passt bis zum Rennen», sagte Andy Evers, Abfahrtstrainer von Swiss Ski.

Die Fahrer dürfen am Mittwochnachmittag zum ersten Mal auf die Piste: Das erste Abfahrtstraining auf der Strecke findet um 12.30 Uhr statt. (chm)