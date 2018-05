Als sie das Wichtigste gesagt hatte, was sie an diesem Nachmittag zu sagen hatte, reichte ihr jemand ein Papiertaschentuch. Das wird dringend benötigt, sagte Timea Bacsinszky mit einer tränenerstickten Stimme, aber auch mit einem Lachen. Die Zeit hatte nicht gereicht, sich von der Wadenzerrung, die sie vor knapp einem Monat erlitten hatte, zu erholen. So fehlt die Romande im Hauptfeld der French Open in Paris, an dem Ort, der ihr so viel bedeutet.

Wäre es nicht dieser Ort gewesen, wo vor fünf Jahren ihre Karriere noch einmal neu begann, sie hätte die Aussichtslosigkeit ihres Ansinnens wohl früher erkannt. Doch Paris, das ist eben mehr für die 28-Jährige. 2015 und 2017 erreichte sie hier die Halbfinals. Also wollte sie das tun, was sie hier immer tut, lief am Samstag durch die Couloirs des Stade Roland Garros und verteilte Schokolade. «Hier fühle ich mich wie Zuhause. Es hat mir so sehr gefehlt.»

Ärzte rieten von der Teilnahme ab

Am Samstag hätte sie mit Belinda Bencic trainieren wollen, doch dann setzte der Regen ein. Es ist irgendwie bezeichnend für das, was Timea Bacsinszky derzeit durchmacht. Seit einem Jahr wird sie von Verletzungen geplagt: erst war es eine komplexe Verletzung am rechten Handgelenk, die ihre Karriere bedrohte, nun waren es muskuläre Probleme. «Auch wenn das sehr emotional für mich ist, muss ich mir eingestehen, dass es keinen Sinn macht», sagt sie.

Die Fasern hätten sich noch nicht ausreichend erholt. Zwar fühle sie sich beim lockeren Spiel wohl, doch abrupte Richtungsänderungen verursachen Schmerzen. Eine Echographie hat sie in ihrer Entscheidung bestärkt, auf Roland Garros zu verzichten. «Die Ärzte haben empfohlen, dass es besser wäre, nicht zu spielen», sagt Bacsinszky. Sie brauchte eine weitere Nacht, in der sie sich Gedanken machte, ob sie den Rat befolgen will. Denn: es ist ja Paris.

«Mein Feuer ist immer noch da»

Timea Bacsinszky wird im Juni 29, bald will sie ihren Verlobten Andreas Blattner heiraten. Doch an ein Karriereende will sie nicht denken, schon gar nicht an diesem Tag, schon gar nicht an diesem Ort. «Denn hier passieren immer unglaubliche Dinge. Mein Feuer ist immer noch da. Und ich möchte noch viele schöne Kapitel schreiben.» Es sei mit Sicherheit nicht ihr letzter Auftritt in Roland Garros gewesen, versicherte sie kämpferisch. So ist sie, Timea Bacsinszky.