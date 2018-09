Alle vier Jahre überarbeitet der internationale Eishockey-Verband die Regeln. Auf die am Samstag beginnende Saison 2018/2019 gab es wieder einige Anpassungen, welche einen Einfluss auf das Spiel haben werden. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Während bisher ein mit dem Schlittschuh erzieltes Tor als gültig anerkannt wurde, sofern keine Kickbewegung zu erkennen war, wird es mit der Regel 96 keine absichtlichen Schlittschuh-Tore mehr geben. Wenn ein Spieler seinen Schlittschuh so dreht und positioniert, dass der Puck durch den Abprall aufs Tor gelenkt wird, zählt das Tor auf keinen Fall. Die Schiedsrichter müssen nicht mehr entscheiden ob eine Kickbewegung stattgefunden hat oder nicht. Tore, welche durch unbewusste Ablenker mit dem Schlittschuh erzielt werden, zählen aber weiterhin.

Regel 153: Late Check/Später Check

Ein «Late Check» wird definiert als Bodycheck an einem Feldspieler der sich in einer verwundbaren Position befindet, da er den Puck nicht mehr besitzt oder kontrolliert. Ein Spieler, der einen «Late Check» erhält, kann sich der Bedrohung in der er sich befindet, bewusst sein oder auch nicht.