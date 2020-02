Gutzwiller: Markus, es ist eingetreten, was wir beide vor einer Woche an dieser Stelle nicht gedacht haben! St. Gallen hat gegen Basel 2:1 gewonnen, YB gegen Luzern mit 0:2 verloren. Damit ist der FCSG Tabellenführer. Werden die Ostschweizer jetzt auch Schweizer Meister?

Brütsch: Du meinst, ob sie eine ähnliche Geschichte schreiben wie 2016 Leicester mit dem Gewinn der Premier League? Im Moment spielen sie schon so, dass es dafür reichen könnte. Die Frage ist, ob sie ihren Powerfussball noch 16 Runden lang auf den Platz bringen.

Gutzwiller: Wobei es gibt ja schon gewaltige Unterschiede des Leicester-Meisterteams und der Spielweise der St. Galler. Leicester gewann ja fast alle Spiele mit 1:0. Sie waren vor allem defensiv sehr stark. So gesehen, wäre aus sportlicher Sicht ein Meistertitel der offensiven St. Galler ja fast noch schöner! Lange habe ich geglaubt, irgendwann verlieren die Ostschweizer den Anschluss - doch sie sind inzwischen besser als je zuvor. Darum glaube ich schon, dass sie das durchziehen können!

Brütsch: Natürlich wäre es schön, wenn eine so offensiv eingestellte Mannschaft den Titel gewinnt. Ich bezweifle aber, dass die jungen Spieler damit klarkommen, wenn der grosse Erfolg näher rückt. Da ist eine ganz besondere Mentalität gefragt. Erfahrung eben.

Gutzwiller: Da bin ich wohl einfach der Fussball-Optimist! Ich glaube immer daran, dass der Kleine das Wunder schaffen kann. Ein Meistertitel für den im Vergleich zu YB und Basel kleinen FC St. Gallen. Das wäre für den Schweizer Fussball ja eine wunderschöne Geschichte. Als neutraler Zuschauer hoffe ich darauf. Es ist doch eigentlich etwas, was man nicht mehr für möglich gehalten hat. Oder? Gut, sind wir ehrlich, das liegt auch ein bisschen an der Konkurrenz. Basel hat jetzt drei Mal in Folge verloren und YB hat gegen Luzern auch nicht gerade geglänzt.

Brütsch: Ich habe Basel noch selten so schlecht gesehen wie gestern in der zweiten Halbzeit. Da sind sie so richtig geschwommen. Auffallend war, wie viel spritziger die St. Galler auftraten, wie behäbig dagegen der FCB. Da war überhaupt kein Tempo mehr im Spiel. Ich sage jetzt nicht, Okafor...