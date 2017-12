Die Fifa müsste im Grunde das wichtigste Mitglied im IOC sein. Deren Präsident Gianni Infantino einen Platz im Olymp der fünf Sterne erhalten. Stattdessen wurde Infantino nach seiner Wahl nicht einmal in den Kreis der 100 ordentlichen IOC-Mitglieder aufgenommen. Ein Affront.

Wer sich gegen Mutko stellt

So kann es nicht verwundern, dass es innerhalb der Fifa-Administration nach dem Entscheid zu Russlands systematischem Dopingbetrug Verschwörungstheorien gibt. Diese sehen in der lebenslänglichen Sperre gegen Russlands ehemaligen Sportminister und aktuellen Vize-Premier Witali Mutko vor allem eine Provokation in Richtung Weltfussballverband.

Denn Mutko ist auch Präsident des russischen Fussballverbandes und OK-Chef der WM 2018. Und er gehörte bis zum letzten Frühjahr dem erlauchten Fifa-Rat an, ehe ihn der damalige Governance-Chef der Fifa, der Portugiese Miguel Maduro, wegen Interessenkonflikten mit der Politik aus dem Rennen nahm.

Steilvorlage für die Fifa

Maduro büsste seinen Mut kurz darauf am Fifa-Kongress mit seiner eigenen Abwahl, wie auch die beiden Ethikchefs Cornel Borbely und Hans-Joachim Eckert. Dabei würde es genau jetzt das entschlossene Handeln solcher Funktionäre brauchen. Schliesslich gerät Mutko nach dem IOC-Entscheid endgültig in Konflikt mit dem Ethik-Code der Fifa.

Dass 17 Monate nach dem kompetenten kanadischen Juristen Richard McLaren auch der absolut integre Schweizer Alt-Bundesrat Samuel Schmid in seiner gross angelegten Untersuchung zum Schluss kommt, Mutko trage als damaliger Sportminister die administrative Verantwortung für die systematischen Dopingverstösse, sollte als Steilvorlage für die Fifa reichen.