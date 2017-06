Nichts lief zusammen an diesem gebrauchten Tag für den deutschen Shootingstar – und das lag vor allem an seinem Gegner auf der anderen Netzseite: Roger Federer. «Es war unglaublich, ich habe super gespielt», freute sich der 35 Jahre alte Schweizer dann auch kurze Zeit später. Nur 53 Minuten benötigte er für diese 6:1 und 6:3-Lehrstunde, mit der er den Weltranglistenzwölften vom Rasen fegte und seinen neunten Titel in Halle besiegelte. «Es ist ein Traum, so in einen Final zu starten und es dann bis zum Schluss so durchzuziehen», fügte Federer strahlend hinzu: «Irgendwie ist alles geglückt.»

Wie aus einem Guss

Federer spielte in seinem elften Final von Halle nicht nur wie aus einem Guss, sondern hatte auch seine Hausaufgaben gegen den aufschlagstarken Schlaks gemacht. Der Schweizer schlug sehr stark auf, glänzte mit perfekten Passierbällen und streute immer wieder butterweiche Stoppbälle an, die Zverev, der sich konstant zu weit hinter der Grundlinie aufhielt, nicht mehr erreichen konnte. Federer brachte den 1,98 m grossen Blondschopf zum Laufen, denn der tat sich mit der Beinarbeit auf Rasen ungewöhnlich schwer.

Die Woche hatte gezehrt an Zverev, mit seinem Bruder Mischa bestritt er im Anschluss auch noch das Doppel-Finale. Und besonders in mentaler Hinsicht wirkte Zverev nicht frisch – im Gegensatz zu Federer. «Ich war etwas überrascht, dass es so einfach ging», wunderte sich der Schweizer. Doch Zverev hatte sich nach seinem Halbfinal-Coup im vergangenen Jahr gegen Federer offenbar zu viel für dieses Endspiel vorgenommen, wirkte verkrampft.

Und es stand Zverev eben nicht mehr der Federer vom Vorjahr gegenüber. «Als wir letztes Mal gespielt haben, ging es meinem Knie nicht gut», erinnerte sich Federer, der schliesslich die zweite Saisonhälfte 2016 komplett pausieren musste. Erst bei den Australian Open im Januar war er zurückgekehrt, gewann dort seinen 18. Grand-Slam-Titel und gewann auch im Anschluss die beiden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami.