Nach der Veröffentlichung des Garcia-Berichts über die WM-Vergaben 2018 und 2022 fühlen sich die kritisierten WM-Gastgeber in Russland und Katar bestätigt. Mit einer demonstrativen Unschuldsbeteuerung und einem Seitenhieb auf westliche Medien reagierten Russlands WM-Organisatoren auf die Ergebnisse des am Dienstag von der Fifa überraschend publik gemachten Berichts. «Wir haben nichts getan, was gegen den Ethikcode oder die allgemeinen Normen und Grundsätze der Bewerbungsregeln verstossen hat», sagte der umstrittene russische Sportfunktionär Witali Mutko auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur dpa.