Wo sind die Spieler? Wo ist der neue Trainer? Ein Rasenmähroboter ist das Einzige, was sich auf dem Trainingsplatz bewegt. Um zehn Uhr finde in Martigny-Croix die erste Einheit unter Murat Yakin statt, hat die Medienabteilung des FC Sion am Vorabend wissen lassen. Nachfrage beim Pressechef, der sich sogleich entschuldigt: «Pardon. Die Mannschaft ist auf dem Weg nach Fully – Kunstrasen. Wir spielen am Samstag in Thun, Sie wissen schon.»

Tatsächlich: Am Fusse der Rebberge, zehn Autominuten von Martigny entfernt, haben die Super-League-Profis bereits mit der Übungseinheit begonnen. Es herrscht Kaiserwetter, wie es einem vom Kaliber Yakins gebührt. Dieser steht neben Assistent Christian Zermatten in der Mitte des Platzes, gibt kurze Anweisungen in Französisch und Englisch und sagt später: «Die Sprache ist kein Problem. Im Fussball ist sie überall gleich.»

Präsident oder Sonnenkönig?

Nicht blicken lässt sich Präsident Christian Constantin. Dafür der Junior und Sportchef, Barthélémy Constantin. Und anwesend ist auch Stéphane Fournier, der Berichterstatter vom «Nouvelliste». Allerdings verabschiedet er sich, bevor die Trainingseinheit beendet ist und Yakin Auskunft gibt. «Ich darf noch immer nicht mit Angestellten des FC Sion sprechen», sagt Fournier. Wegen einiger kritischer Artikel seitens des Chefredaktors hat Constantin die Zeitung seit Saisonbeginn ausgesperrt. «Ein Ende ist nicht in Sicht», sagt Fournier und zuckt mit den Schultern. «Sturköpfe.»

Yakin ist beim FC Sion der vierte Trainer innerhalb von elf Monaten. Es war schon seit Wochen abzusehen, dass Constantin seinen Trainer Maurizio Jacobacci fortschicken würde. Obwohl dieser in einer schwierigen Situation den Klassenerhalt geschafft und danach im Tourbillon vor begeisterten Fans eine Ehrenrunde absolviert hatte. Keine gute Idee unter einem Präsidenten, der sich wie ein Sonnenkönig gebärdet und eifersüchtig wird, wenn ihm ein anderer vor dem Licht steht. Der heutige St. Galler Trainer Peter Zeidler, im Wallis beliebt und erfolgreich, wüsste dazu einiges zu erzählen.

Keine Rückkehr für Jacobacci

So begann Constantin mit der Demontage Jacobaccis schon im Sommer, als er ihn betreffend Weiterbeschäftigung zappeln liess und dem Trainer Geldgier unterstellte. Seither mobbte er ihn, stellte ihn vor der Mannschaft bloss und gleiste im Hintergrund die Verpflichtung Yakins auf. Doch erst als dieser mit GC seinen Vertrag auflöste und verfügbar wurde, holte Constantin zum entscheidenden Schlag gegen Jacobacci aus, warf ihm «Dummheiten» bei der Vorbereitung auf das Cupspiel in Lausanne vor und beurlaubte ihn. Womit klar war, dass es für den Berner keine Rückkehr geben würde.

Am Montag wurde dann mit Yakin der Nachfolger bekannt. Schon des Öfteren hatte Constantin in der Vergangenheit mit dessen Verpflichtung geliebäugelt, geklappt hatte es jedoch nie. «Wir sind uns jeweils mit Respekt begegnet und der gegenseitige Wunsch auf eine Zusammenarbeit war immer vorhanden», sagt Yakin, als die Trainingseinheit in Fully zu Ende ist. «Ich bin ins Wallis gekommen, weil die Region fussballverrückt ist, der Präsident immer die besten jungen Spieler holt und ich nach drei Finalniederlagen als Trainer nun mit dem Spezialisten FC Sion endlich den Cup gewinnen will.»

Eine explosive Mischung zweier Alphatiere

Es wäre übertrieben zu behaupten, Yakin sei nun zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Was aber stimmt: Als sein Vater vor vielen Jahren in der Lonza in Visp arbeitete, lebten auch die Söhne Murat und Yakin in Lalden und spielten Fussball. «Ja, ja, Lalden», schmunzelt Yakin, als ihn ein Journalist an diese Lebensepisode erinnert. Er freue sich, wieder hier zu sein und auf die Aufgabe beim FC Sion. «Eine meiner Stärken ist es, aus guten Spielern eine gute Mannschaft zu formen», sagt Yakin. «Aber ich weiss, dass Resultate liefern muss, wer hier unterschreibt.»

Das Duo Constantin/Yakin – eine spannende, aber äusserst explosive Mischung zweier Alphatiere. Noch selten ist ein Trainer zum FC Sion gekommen, der so sehr dem Wunschbild des Präsidenten entsprach. Yakin hat wohl mehr Kredit als alle seine Vorgänger, aber letztlich entscheidet auch über sein Schicksal der Totomat. Er müsse rasch die Mannschaft kennenlernen, denn es gehe nun in einer englischen Woche Schlag auf Schlag, sagt Yakin.

Thun, der FCZ und Luzern sind die Gegner. Ob der neue Trainer allerdings im Berner Oberland coachen darf, ist noch offen. Vor seiner Entlassung bei GC war er wegen Schiedsrichter beleidigung für drei Spiele suspendiert worden und müsste noch zwei Sperren absitzen. Die Swiss Football League hat bis gestern Abend noch nicht entschieden, ob die Sperre bleibt. Yakin gibt sich gelassen: «Darf ich nicht auf die Trainerbank, dann finde ich halt auf der Tribüne ein schönes Plätzchen.»