Russell gilt als eines der aktuell grössten Talente im Automobilrennsport. In der vergangenen Saison war er GP3-Meister geworden, in diesem Jahr steht er vor dem Titelgewinn in der Formel 2. Vor den finalen zwei Rennen im November in Abu Dhabi führt er die Gesamtwertung mit deutlichem Vorsprung an.

Mit dem Wechsel ins Team Williams geht Russell einen logischen Weg. Er entspringt dem Förderprogramm von Mercedes, die Marke mit dem Stern ist als Lieferant des Antriebsstrangs seit vier Jahren mit Williams verbandelt.

Wer im nächsten Jahr das zweite Auto der Equipe Williams steuern wird, steht noch nicht fest. Als erster Anwärter wird der aktuelle Stammfahrer Sergej Sirotkin gehandelt. Der Russe könnte dank Sponsorengeldern aus seiner Heimat erneut eine Mitgift in zweistelliger Millionenhöhe mitbringen - Geld, das beim finanziell nicht auf Rosen gebetteten Rennstall höchst willkommen wäre.

Sirotkins gegenwärtiger Teamkollege Lance Stroll wird zum Team Racing Point Force India wechseln, bei dem sein schwerreicher Vater Lawrence Stroll seit Anfang August Anteilseigner ist. Die Bestätigung des Transfers scheint deshalb nur noch Formsache.