Williams macht mit Russell und Latifi weiter

Der neue Teamchef Simon Roberts, der seit der Übernahme des Teams durch die amerikanische Investmentfirma Dorliton Capital in der Verantwortung steht, hat damit den zuletzt aufgekommenen Spekulationen über mögliche personelle Wechsel den Riegel geschoben. "Wir werden an diesen beiden Jungs festhalten. Das war immer unser Plan", sagte Roberts in Imola, wo am Sonntag der Grand Prix der Emilia Romagna ausgetragen wird.

Die Equipe von Williams liegt in der Teamwertung mit null Punkten auf dem letzten Platz.