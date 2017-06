Wehrlein war am vergangenen Sonntag im Grossen Preis von Monaco nach einer von Jenson Button im McLaren verschuldeten Kollision mit dem Kopf in einem Reifenstapel aufgeschlagen und hatte danach wieder Schmerzen verspürt. Die Sorge, dass sich der DTM-Meister 2015 erneut verletzt haben könnte, erwies sich nach den letzten medizinischen Abklärungen glücklicherweise als unbegründet.

Im Januar hatte Wehrlein bei einem Unfall bei der Show-Veranstaltung "Race of Champions" in Miami drei Kompressionsfrakturen in der Brustwirbelsäule erlitten und deshalb auf die Teilnahme an den Grands Prix von Australien und China verzichten müssen.