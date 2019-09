Dies gelang für die Scuderia zuletzt Michael Schumacher in der Saison 2001. "Das hört sich natürlich besonders an, aber das Rennen findet erst am Sonntag statt", sagte der 21-Jährige, der 2019 schon zum sechsten Mal auf dem besten Startplatz steht und damit vor Lewis Hamilton liegt (5). Der Weltmeister verlor auf dem 5,848 km langen Kurs nicht weniger als 0,402 Sekunden. "Ich weiss wirklich nicht, wo ich noch hätte schneller fahren können", erklärte der etwas überraschte Brite.

Der Mercedes-Fahrer führt vor dem sechstletzten Saisonrennen in der Gesamtwertung mit 65 Zählern vor Teamkollege Valtteri Bottas (296:231). Der Finne schaffte es nach Max Verstappens Rückversetzung um fünf Startplätze (von 4 auf 9) in die zweite Startreihe neben Sebastian Vettel. Der Sieger des Grand von Singapur am vergangenen Sonntag verpasste die Frontreihe wegen eines groben Schnitzers auf seiner schnellen Runde.

Als einzige Fahrer aus den Top Ten werden Hamilton und Bottas mit Medium-Pneus losfahren. Alle andern haben Soft-Reifen, die pro Runde um rund 0,6 Sekunden schneller sein dürften.

Keinen Spitzenplatz erreichten die Fahrer des Zürcher Oberländer Rennstalls Alfa Romeo-Ferrari: Kimi Räikkönen verpasste mit einem groben Fehler in der letzten Kurve das Q2 um 0,184 Sekunden und nimmt das Rennen nach Pierre Gaslys Rückversetzung um fünf Startplätze von Position 15 aus in Angriff. Auch Teamkollege Antonio Giovinazzi profitierte und startet am Sonntag um 14.10 Uhr als Zwölfter ins mit 309,944 km Distanz längste Saisonrennen.

Startaufstellung

1 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1:31,628 (229,763 km/h). 2 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,402 Sekunden zurück. 3 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,425. 4 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1,004. 5 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,594. 6 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,661. 7 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,673. 8 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,889. 9* Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,682. 10 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 2,033. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 12 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 13 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 14 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 15 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 16* Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 17 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 18* Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda. 19*** Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. Ohne Zeit: 20*** Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. - 19 Fahrer im Training. - Tagesbestzeit: Leclerc im dritten Teil der Qualifikation.

* = Rückversetzung um 5 Startplätze (Wechsel Antriebsstrang). ** = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Wechsel verschiedener Komponenten).