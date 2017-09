Die Zeitentabelle nach dem zweiten freien Training in Sepang sorgte für Erstaunen: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, die Fahrer von Mercedes, lagen auf den Plätzen 6 und 7 knapp anderthalb Sekunden hinter der Bestzeit von Sebastian Vettel zurück. Anzunehmen ist jedoch, dass die Silberpfeile noch längst nicht alle Karten aufgedeckt haben. Nur mit dem fehlenden Grip, den beiden Fahrer beklagten, ist die Zeitdifferenz nicht zu erklären.

Hinter Vettel und Räikkönen reihten sich im zweiten Training, das bei trockenen Bedingungen ausgetragen werden konnte, die Fahrer von Red Bull-Renault ein - Daniel Ricciardo und Max Verstappen, der Schnellste in der ersten Übungseinheit bei Regen, büssten je 0,8 Sekunden auf die Bestzeit ein. 21 Minuten vor Schluss wurde das Training nach einem Unfall von Romain Grosjean unterbrochen und nicht wieder aufgenommen. Der für Frankreich fahrende Genfer fuhr im Haas-Ferrari über einen losen Gullydeckel und hob dadurch heftig ab.

Der Monegasse Charles Leclerc hatte während der ersten Trainingseinheit vor den Toren Kuala Lumpurs erstmals an einem Renn-Wochenende für das Team Sauber im Einsatz gestanden und schlug sich dabei beachtlich. Der 19-Jährige, der wohl einer der beiden Stammfahrer der Zürcher Equipe in der nächsten Saison sein wird, kam anstelle des Schweden Marcus Ericsson zum Zug. Der Leader in der Formel 2 klassierte sich im 16. Rang und war dabei 0,372 Sekunden schneller als der Deutsche Pascal Wehrlein im anderen Auto von Sauber. Im zweiten freien Training fanden sich die Sauber-Fahrer Wehrlein und Ericsson am Ende des Klassements wieder.

Am Sonntag wird zum 19. und vorerst letzten Mal zum Grand Prix von Malaysia gestartet. Am häufigsten siegreich in Sepang war Vettel (viermal), der in der aktuellen WM-Wertung 28 Punkte hinter Leader Hamilton zurückliegt.

Sepang. Grand Prix von Malaysia. Freies Training. Erster Teil: 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1:48,962 (183,135 km/h). 2. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,757 zurück. 3. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,635. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,772. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 2,047. 6. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 2,556. 7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 3,045. 8. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 3,333. 9. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Renault, 3,418. 10.* Sergej Sirotkin (RUS), Renault, 4,559. 11. Jolyon Palmer (GBR), Renault, 4,663. 12. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 4,809. 13. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 4,934. 14.* Sean Gelael (INA), Toro Rosso-Renault, 5,648. 15. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 5,707. 16.* Charles Leclerc (MON), Sauber-Ferrari, 6,318. 17. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 6,690. 18. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 7,249. 19.* Antonio Giovinazzi (ITA), Haas-Ferrari, 7,377. 20. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, ohne Rundenzeit. - 20 Fahrer im Training. - * = Test-/Ersatzfahrer.

Zweiter Teil: 1. Vettel 1:31,261 (218,656 km/h). 2. Räikkönen 0,604. 3. Ricciardo 0,838. 4. Verstappen 0,848. 5. Alonso 1,303. 6. Hamilton 1,416. 7. Bottas 1,459. 8. Perez 1,601. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,799. 10. Ocon 1,835. 11. Palmer 2,120. 12. Massa 2,133. 13. Vandoorne 2,412. 14. Stroll 2,557. 15. Gasly 2,782. 16. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault, 2,843. 17. Grosjean 2,857. 18. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 3,082. 19. Wehrlein 3,985. 20. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,436. - 20 Fahrer im Training.