Vettel war auf seiner besten Runde 25 Hundertstel schneller als sein Teamkollege aus Monaco. Auch wenn es lediglich das erste Training war und die gefahrenen Zeiten noch mit Vorsicht zu betrachten sind, wird es Vettel gut tun, vor heimischem Publikum das Klassement anzuführen.

Nur zu gerne würde Vettel, dessen Heimatort Heppenheim nur gut 40 Kilometer nördlich von Hockenheim entfernt liegt, sein Heimrennen ein erstes Mal gewinnen, damit einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison etwas Glanz verleihen und vor allem das im vergangenen Jahr Versäumte nachholen. Vor zwölf Monaten war der Blondschopf klar in Führung liegend von der nassen Strecke gerutscht und hatte so den sicher geglaubten Sieg auf dümmliche Weise noch aus der Hand gegeben.

Lewis Hamilton büsste im ersten Training drei Zehntel auf Vettel ein, was zu Rang 3 reichte. Der Weltmeister und sein Teamkollege Valtteri Bottas, der hinter Max Verstappen im Red Bull Fünfter wurde, treten an diesem Wochenende in Autos mit veränderter Lackierung an. Aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums als Marke im Autorennsport haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen.

Die beiden Wagen sind nicht mehr in Silber gehalten. Der Vorderteil ist komplett in Weiss lackiert und geht dann gegen das Heck hin immer stärker in die gewohnte Farbe über. Der Frontflügel und die Fahrzeugnase kommen in Weiss daher, ähnlich zum Design der Rennautos von Mercedes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals stand die Fahrzeugfarbe für das Herkunftsland des Teams. Französische Autos waren üblicherweise blau lackiert, italienische Rennwagen rot und britische Boliden grün. Die internationale Rennfarbe für deutsche Rennwagen war weiss.

Die temporäre Farbgebung soll an die Entstehungsgeschichte der Silberpfeile erinnern. Als der Mercedes-Benz W 25 im Jahr 1934 in der 750-kg-Formel an den Start ging, war er gemäss der Legende vor seinem ersten Rennen leicht zu schwer. Um Gewicht einzusparen, entfernte die Crew die weisse Farbe, wodurch die metallische Karosserie zum Vorschein kam.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, klassierten sich auf den Plätzen 17 und 18.

Hockenheim. Grand Prix von Deutschland. Freies Training. Erster Teil: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:14,013. 2. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,255 zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,302. 4. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,317. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,647. 6. Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 0,800. 7. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,049. 8. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,061. 9. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1,178. 10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,554. Ferner: 17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1,940. 18. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 2,369. - 20 Fahrer im Training.